Rolli Days, venerdì sera spettacolo di luci e musica con dj-set in via Garibaldi

Genova. Ci saranno anche un dj-set musicale e uno spettacolo di luci in via Garibaldi a Genova per i Rolli Days del 14-16 maggio 2021. A organizzarlo sarà Rst Events, società genovese attiva dal 2013 nell’intrattenimento musicale.

Nei prossimi giorni la società specializzata produrrà uno spettacolo di luci e musica che trasformerà completamente via Garibaldi, cuore pulsante della manifestazione organizzata dal Comune di Genova.

“Crediamo fortemente nella valorizzazione del nostro contesto storico e culturale, con gli ‘strumenti’ che meglio conosciamo, le luci e la musica” spiega il co-fondatore Alessandro Orlando.

Dopo l’esperienza dell’edizione passata, con la produzione di tre dj-set, e della scenografia nel cortile inferiore di Palazzo Bianco, quest’anno l’esperienza visiva, uditiva ed emozionale sarà concentrata in Strada Nuova.

Venerdì 14 maggio dalle ore 22 Federico Guttadauro si esibirà in un dj-set in streaming sul canale YouTube Genova More Than This e sui canali social di Rst Events.