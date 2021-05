Rolli Days, Il Civ Centro Storico attende genovesi e turisti con aperture straordinarie

Genova. Da oggi, venerdì 14, a domenica 16 maggio tornano a Genova i Rolli Days, appuntamento quanto mai atteso dopo i lunghi mesi di lockdown che hanno contrassegnato l’ultimo anno. Per l’occasione, i commercianti del Civ sperimentale Centro Storico sono pronti ad accogliere genovesi e turisti con aperture straordinarie anche nella giornata di domenica.

«I Rolli Days costituiscono ormai un appuntamento tradizionale della nostra città, ma quest’anno rivestono un’importanza davvero speciale, rappresentando un momento di ripartenza per l’intero tessuto economico e sociale. Per questo – dichiara la presidente del Civ, Francesca Pescetto – l’adesione degli esercenti è stata ancora più numerosa e convinta che in passato: non vediamo l’ora di accogliervi e riabbracciarvi. Naturalmente, in sicurezza».

Irradiandosi da Campetto verso via Scurreria, vico degli Indoratori, vico San Matteo, Soziglia e via degli Orefici fino a via Banchi, il Civ Centro Storico rappresenta una delle porzioni principali della città vecchia e conta un centinaio esercizi aderenti, fra cui quattro botteghe storiche (Giovanni Rivara fu Luigi Tessuti, Pescetto abbigliamento, Antica Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano, Cartoleria Barisone, oltre alla Caffetteria Klainguti attualmente chiusa) e due locali di tradizione (Lisi Maglierie e Cremeria Buonafede).

All’interno del perimentro del Civ si trovano ben cinque edifici iscritti all’elenco dei Rolli: Palazzo di Gio Vincenzo Imperiale al numero 8 di Campetto (orario di visita: venerdì ore 15-21; sabato ore 10-21; domenica ore 10- 21; ingresso a pagamento); Palazzo di Ottavio Imperiale (Sauli De Mari, noto a tutti come “Palazzo del Melograno” dove oggi ha sede Ovs) al numero 2 di Campetto; Palazzo Stefano Squarciafico in piazza Invrea 5; Palazzo Sinibaldo Fieschi Negrone in via San Lorenzo 17, all’imbocco di Scurreria; e Palazzo Ambrogio di Negro, che affaccia su piazza Bianchi con ingresso da Via San Luca 2 (visitabile venerdì dalle 15 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 21).