Rolli Days, 6500 visitatori prenotati nei primi due giorni: domani si chiude

Genova. Oltre 690 mila visualizzazioni totali, una copertura social pari a quasi 4 milioni e 200 mila utenti e quasi 52 mila visualizzazioni per la pagina di Visit Genova. E ancora, dalle 15 di ieri alle 19 di oggi 6500 visitatori in carne e ossa (e ben distanziati) che hanno potuto ammirare le meraviglie nascoste nei palazzi storici.

Sono i primi numeri dei Rolli Days, che anche quest’anno si svolgono in forma ‘mista’ per il rischio contagi. Tra chi prenotando parte, ha visitato in condizioni di sicurezza (distanziati e con mascherine) insieme ai divulgatori scientifici i palazzi storici e chi lo ha fatto solo virtualmente, la soddisfazione non è certo mancata.

Tutte le informazioni si trovano sul sito visitgenova.it dove è anche possibile trovare i link per prenotare le visite con le guide dei Rolli o Explora. Attenzione, però, per chi volesse partecipare il consiglio è di affrettarsi a prenotare perché molti degli slot a disposizione sono già “andati a ruba”, specialmente quelli gratuiti.

I palazzi dei Rolli visitabili fisicamente, con orari e modalità diverse, sono Palazzo Doria Spinola, Palazzo Agostino Pallavicino, Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco), Palazzo Niccolò Grimaldi (Palazzo Tursi), Palazzo Gerolamo Grimaldi della Meridiana, le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, Palazzo Ambrogio Di Negro, il Museo di Palazzo Reale, Palazzo Vincenzo Imperiale, Palazzo Doria Spinola, sede della Prefettura, Palazzo Interiano Pallavicino, Palazzo Spinola Gambaro, Palazzo Gio Battista Spinola Doria, Palazzo GB Andrea Pitto, Palazzo Gio Francesco Balbi, Palazzo dell’Università, via Balbi 5. Altri siti visitabili saranno il Teatro Carlo Felice, l’Albergo dei Poveri, la Villa del Principe e Villa Giustiniani Cambiaso, la sede di Banca Carige.