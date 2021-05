Ristori ambulanti, Benveduti: “Già 600 erogazioni, c’è tempo fino a fine mese per presentare richiesta”

Genova. “In neanche 30 giorni lavorativi, mantenendo la possibilità aperta a nuove richieste, abbiamo già erogato ristori a circa 600 ambulanti”. A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della misura da oltre 4,3 milioni di euro dedicata al commercio ambulante, attiva sino al prossimo 31 maggio.

Come deliberato in Giunta, e in via del tutto eccezionale, è prevista la concessione ed erogazione del contributo su conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ancor prima della scadenza dell’avviso.

“Grazie al costante lavoro degli uffici di Filse, stiamo mantenendo la promessa fatta alle associazioni di categoria, concedendo da subito i contributi ‘una tantum’ da mille euro previsti dal fondo – aggiunge Benveduti – Le concessioni ed erogazioni delle ulteriori domande proseguiranno nei prossimi giorni, tuttavia, ci preoccupa lo scarso numero di richieste attualmente ricevute, non rappresentativo di un comparto che conta oltre 4 mila lavoratori in Liguria”.

“Il nostro sforzo per assegnare un ristoro a tutti, sia a chi esercita commercio ambulante in posteggi in concessione, sia a chi esercita il commercio in forma itinerante, è stato massimo. Perciò invito tutti gli ambulanti che non lo avessero ancora fatto, a richiedere l’aiuto economico che, come Regione Liguria, abbiamo messo eccezionalmente a loro disposizione per alleviare le ferite economiche portate da questa crisi pandemica” conclude Benveduti.

Si ricorda per richiedere l’agevolazione sarà necessario compilare l’apposito modulo nel sistema “Bandi on line” di Filse, nel quale verrà chiesto di segnalare l’agenzia bancaria e l’IBAN presso cui effettuare il ristoro.

Qui è possibile scaricare il bando.