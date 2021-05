Rinnovato il Consiglio direttivo dello Sporting Club Quinto

Genova. Sabato mattina si è riunita l’assemblea dei soci dello Sporting Club Quinto. Come da ordine del giorno, l’assemblea ha esaminato il bilancio consuntivo 2020, approvandolo, ed è stato approvato anche il bilancio preventivo 2021, unitamente al piano triennale.

Nella medesima sede si è proceduto anche al rinnovo del Consiglio direttivo del club. I consiglieri uscenti sono stati tutti riconfermati, ed eccezione di Massimiliano Rastrelli, che ha scelto di fare un passo indietro per impegni lavorativi. Entra quindi Davide Colombo, da sei anni in società con il ruolo di team manager della prima squadra.

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura in una società in cui mi sento a casa – commenta Colombo -. Ringrazio i soci che mi hanno dato fiducia e prometto sin da ora il massimo impegno per proseguire nella crescita della società, in vasca e fuori, come è stato negli ultimi anni. Continueremo a lavorare di squadra, anche fuori dall’acqua, per rendere questo club sempre più competitivo e ‘sano’ sotto tutti i punti di vista”.

Il Consiglio direttivo ha confermato l’avvocato Giorgio Giorgi come presidente, i vicepresidenti Fabrizio Brondi (vicario) e Alberto Ferrari e il segretario Federico Accardo. Gli altri componenti sono quindi Lorenzo Villa, Alessio Salvarezza, Francesco Marino, Davide Colombo e Lorenzo Marino, quest’ultimo confermato come direttore sportivo.