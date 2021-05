Riduzione distanziamento minimo fra ombrelloni, Brunetto: “Richiesta Lega inviata al Governo”

Genova. “Regione Liguria ieri ha approvato l’ordine del giorno della Lega che chiede la riduzione del distanziamento minimo tra gli ombrelloni sulle spiagge del nostro territorio”.

“Stamane l’assessore competente ha comunicato che nelle prossime ore invierà una richiesta ufficiale al Governo per chiedere una deroga speciale che consenta la riduzione degli spazi per ciascuna postazione alla Liguria e a quei territori che, per le loro particolari conformazioni morfologiche, hanno spazi limitati a disposizione per attrezzare le spiagge e rischierebbero altrimenti di essere penalizzati rispetto a quelli di altre aree del Paese”.

“Inoltre, la Liguria recepirà l’aggiornamento delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, che prevede la riduzione da 1,5 metri a un metro del distanziamento minimo tra i lettini non sotto l’ombrellone”.

“Con queste azioni concrete a favore degli operatori balneari della Liguria, anche loro sofferenti per la crisi dovuta all’emergenza Covid, auspichiamo che si possa ottimizzare al meglio la limitata superficie delle spiagge a disposizione durante la stagione turistica, ormai alle porte”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).