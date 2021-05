Riaperture, Toti: “Governo riveda coprifuoco e consenta servizio al banco, unico ristoro è il lavoro”

Genova. “Si scrive zona gialla, si legge falsa ripartenza: secondo i dati di Fiepet Confesercenti Genova, in questi primi 10 giorni i bar più fortunati hanno avuto incassi identici a quando erano in zona arancione, mentre tanti altri praticamente non riescono a lavorare non avendo uno spazio esterno”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su facebook.

“Ecco il risultato del coprifuoco unito al divieto di servizio al banco e all’interno dei locali, misure che chiediamo al Governo di rivedere al più presto” dice il governatore ligure.

“Dopo un anno così difficile l’unico ristoro possibile è il lavoro – conclude – smettiamo di puntare il dito e cerchiamo di agire con buonsenso. Se piove mentre si cena fuori, entrare dentro il locale per ripararsi non può essere un reato”.