Resistenza, commemorazione a Staglieno e al Monte Sella per i partigiani Lucio e Lino

Genova. Questa mattina il vice presidente del consiglio regionale, Armando Sanna, ha partecipato in rappresentanza della Regione Liguria alla cerimonia di omaggio ai combattenti stranieri per la liberazione d’Italia al campo caduti partigiani nel cimitero di Staglieno.

La manifestazione ricorda il sacrificio dei tanti militari alleati che hanno perso la vita nel nostro paese e dei combattenti, fuggiti dalla prigionia tedesca, che si unirono poi alla Resistenza italiana.

“Erano giovanissimi e sono morti per noi, per una nazione lontana e neppure loro amica a quei tempi. Qui ci sono partigiani e membri della resistenza civile, alcuni genovesi e altri venuti da lontano, tutti uniti da un’ideale di libertà e uguaglianza da trasmettere alle future generazioni. Un luogo di pace, di riflessione e di monito affinché tutto questo non succeda più” dichiara il Vice Presidente Sanna.

“Domani presenzierò, sempre in via ufficiale per la Regione, alla Commemorazione al Monte Sella per Luciano Zamperini “Lucio”, ed Ezio Faggioni “Lino”, decorati con la medaglia d’argento al valormilitare, e alla memoria. Due giovani, anche loro, che con il loro sacrificio aprirono la via ai Partigiani verso la Val Polcevera”, aggiunge.

Al Monte Sella, spartiacque tra il Comune di Montoggio e quello di Sant’Olcese, il 14 aprile 1945 un’importante contingente tedesco fu sconfitto dalla Brigata Balilla di cui facevano parte proprio i partigiani “Lucio” e “Lino”, gli unici due combattenti della Brigati caduti.