Ragazzina picchiata da gang di baby-bulle, spedizione punitiva per motivi sentimentali

Genova. L’aspettano sotto casa con la scusa di un chiarimento, poi la fanno finire a terra trascinandola per i capelli e le tirano un calcio, minacciandola. Vittima una ragazzina di Sestri Ponente con l’unica colpa di di aver fatto una confidenza su una relazione sentimentale che aveva intrapreso a un’amica che non si è rivelata tale. I fatti risalgono a marzo.

La ragazzina era tornata a casa senza dire nulla ai suoi genitori, ma il giorno dopo i lividi erano evidenti e ha dovuto raccontare quello che le era accaduto. A far luce sui fatti il commissariato di Sestri Ponente che ha denunciato due ragazze di 14 e 17 anni per minacce, lesioni, ingiurie e violenza privata.

Altre due che hanno partecipato all’aggressione hanno solo 13 anni e per questo non sono ancora imputabili anche se non sono nuove a questi episodi. Una di loro fra l’altro sarebbe stata autrice di un episodio di bullismo ai danni di una minorenne disabile.

L’aggressione è andata in scena davanti a un pubblico composto da altre 4-5 ragazze che hanno ripreso il tutto con il telefonino e alcune di loro sarebbero arrivate dalla parte opposta della città per partecipare o assistere al raid punitivo.