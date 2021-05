Genova. Singolare episodio ieri sera in Porto Antico, quando una ragazza si è buttata in acqua nei pressi della Bolla di Renzo Piano, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Ancora da chiarire le motivazioni del gesto, in apparenza senza motivo: la ragazza, infatti, dopo il “bagno” è risalita sulla pedana che circonda la grande sfera vicino all’Acquario, dove è stata raggiunta dal personale di sorveglianza, dagli uomini della guardia costiera e dai vigili del fuoco.

La giovane, probabilmente straniera ma di cui non si conosce l’identità, ha tenuto in scacco per diversi minuti i soccorsi, rifiutando di essere avvicinata e minacciando, forse, ulteriori gesti: dopo qualche minuto di trattativa è stata recuperata dai pompieri che l’hanno messa a disposizione dei dottori del 118. E’ stata successivamente portata al pronto soccorso del Galliera per accertamenti.