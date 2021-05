Raffaella Paita (Iv) dopo il caso Valle Ragone, “Situazione in Liguria vergognosa”

Roma. “Lo stato in cui versa il viadotto di Valle Ragone sulla A12 e le sue condizioni di manutenzione sono tali che Autostrade si dovrebbe vergognare: dopo il disastro del ponte Morandi tutto ci saremmo aspettati tranne che una nuova emergenza “.

Lo afferma Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito della chiusura al traffico del viadotto sulla A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, disposta dai tecnici del Mit. “Mi chiedo anche come, dopo che i sindaci della zona sono più volte intervenuti per chiedere sicurezza, lo stato del viadotto possa essere stato accertato solo ora. Perchè le ispezioni non sono state effettuate prima?”

“E’ davvero paradossale che, dopo due anni di finte discussioni sulla revoca, ci si trovi ancora in una tale situazione di insicurezza. Martedì prossimo ai rappresentanti delle Autostrade, all’audizione convocata dalle Commissioni riunite di Trasporti e Ambiente sul tema dei cantieri in Liguria, chiederemo di spiegare come sia stato possibile che una infrastruttura così importante sia arrivata a un tale stato di degrado. Non solo chiederemo di audire anche i sindaci di Lavagna e Sestri Levante, per essere al loro fianco visto che vivranno l’ennesimo disagio”, conclude.