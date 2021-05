Quezzi, biker cade sul sentiero per forte Ratti: trasportato con l’elicottero al San Martino

Genova. Soccorso nella tarda mattina di oggi per un ciclista sempre sulle alture della Valbisagno dopo il grave incidente di due giorni fa.

In questo caso il biker, classe 55, ha perso il controllo della bici ed è caduto sul sentiero che da torre Quezzi va verso forte Ratti. L’uomo era in compagnia di un amico quando ha perso il controllo della mountain bike ed è ruzzolato per alcuni metri, procurandosi un trauma facciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero Drago e il soccorso alpino, insieme al 118. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni non sono gravi.