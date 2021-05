Quasi ultimati i giardinetti inclusivi a San Teodoro, il municipio: “Che sia il primo di tanti”

Genova. Sono quasi ultimati i lavori di riqualificazione di un’area in cima via Asilo Garbarino, nel quartiere di San Teodoro, al confine con Villa Giuseppina. L’area, che fino a qualche settimana fa era un campetto anonimo coperto di asfalto, è stata scelta dal municipio Centro Ovest per realizzare un’area giochi inclusiva, ossia adatta a tutte le tipologie di disabilità e non solo quelle motorie.

“L’idea che abbiamo sostenuto e richiesto era quella di realizzare un parco fruibile a tutti ed è ciò che si sta portando a termine – dice Michele Colnaghi, presidente del municipio – personalmente mi piacerebbe che il Centro Ovest fosse pieno di questa tipologia di giardini e penso di poter affermare che questo è il primo progetto che abbiamo avvallato appena insediati proprio perché totalmente inclusivo”.

Colnaghi ringrazia poi i tecnici del Comune per la disponibilità e le attenzioni nello studio per la riqualificazione lo spazio. Al momento si sta procedendo all’installazione di 170 metri quadri di gomma colorata, arricchita con disegni bidimensionali a terra e tinte a contrasto, stimolanti e visibili da ipovedenti e daltonici.

La gomma antitrauma ha funzione di rivestimento, un tappeto sicuro dove i bimbi sperimentano lo spazio non solo con la vista ma anche con il tatto. Il rivestimento più a contatto con il terreno sarà di materiali riciclati al 100% mentre lo strato superficiale sarà completamente privo di metalli pesanti ovvero quelle sostanze che sono considerate inquinanti e cancerogene.