Pro Recco, Hernández: “Siamo stati concentrati dall’inizio, abbiamo giocato seriamente”

Recco. Dopo aver vinto la Coppa Italia, la Pro Recco è pronta per dare l’assalto ad un altro titolo: lo scudetto. I biancocelesti, battendo la Rari Nantes Savona sia all’andata sia al ritorno, si sono assicurati l’accesso alla finale, dove se la vedranno con l’AN Brescia.

A fine partita Gabriel Hernández commenta: “Siamo arrivati qua in piscina concentrati per giocare la nostra partita. Siamo stati concentrati dall’inizio e penso che abbiamo fatto una partita molto seria. Ovviamente il risultato è abbastanza ampio, nel senso che abbiamo fatto parecchi gol. Però per noi la partita è stata molto seria“.

La finale scatterà mercoledì. “Mi aspetto una partita alla morte, a livello sportivo ovviamente – dice l’allenatore della Pro Recco -. Un Brescia che sicuramente avrà una rabbia molto grande per la finale di coppa e sicuramente vorrà dimostrare che può giocare una partita diversa da quella finale. Sarà tosta, sarà una finale. Penso che noi siamo pronti, vedremo”.

Il programma della serie di finale:

mercoledì 19 maggio Pro Recco-AN Brescia gara 1 alle 16,30

giovedì 20 maggio Pro Recco-AN Brescia gara 2 alle 16,30

martedì 25 maggio AN Brescia-Pro Recco gara 3 alle 18,30

mercoledì 26 maggio AN Brescia-Pro Recco eventuale gara 4 alle 18,30

sabato 29 maggio campo neutro eventuale gara 5 alle 18,30