Primo weekend di riapertura per i centri commerciali, il maltempo aiuta: buona affluenza ma la crisi frena gli acquisti

Genova. Non c’è stato il pienone che qualcuno sperava ma, nel primo giorno di apertura anche il weekend per i centri commerciali, anche a Genova, l’afflusso di clienti è stato soddisfacente, complice un meteo che non invogliava certo alle scampagnate.

Dalla Fiumara alle Ipercoop di Bolzaneto e Carasco, dal terminal Traghetti all’outlet di Serravalle: niente ressa e accessi in sicurezza, regolati da distanziamento e mascherine come in qualsiasi altro giorno, ma l’impressione di un parziale ritorno alla normalità dopo sei mesi di chiusura forzata nei fine settimana e nei festivi. Addio anche alle transenne e ai nastri che limitavano la vendita dei prodotti non alimentari, farmaci o di prima necessità, come accadeva nei supermercati all’interno degli stessi centri commerciali.

A sentire commesse e impiegate, l’impressione è che i genovesi da una parte abbiano bisogno di ritrovare una certa abitudine a frequentare i centri shopping al sabato e alla domenica, dall’altra che la disponibilità di spesa non sia certo fra le migliori. Inoltre il clima poco estivo e la diminuzione degli eventi mondani sta continuando a frenare la ripartenza del settore abbigliamento e calzature, quello che – dalla riapertura dei centri commerciali nel weekend – avrebbe dovuto avere maggiore slancio.

Stiamo parlando centinaia di lavoratori e di 180 negozi per quanto riguarda i centri commerciali del circuito Coop Liguria nelle province di Genova e Savona, tra Genova, Arenzano, Carasco, Savona, Albenga. Alla Fiumara le attività sono un centinaio. Per non parlare del vicino (anche se già in territorio piemontese) outlet Mac Arthur Glen di Serravalle Scrivia.

Il primo provvedimento, un dpcm, che aveva previsto la chiusura nei giorni festivi e pre-festivi risale al 3 novembre dello scorso anno. A Palazzo Chigi sedeva Giuseppe Conte e il ministro della Salute era lo stesso di oggi, Roberto Speranza. La limitazione è rimasta invariata in tutti i provvedimenti successivi adottati per tenere sotto controllo la curva dei contagi. Non a caso l’11 maggio scorso il settore del commercio è sceso in piazza.

Da adesso e per almeno tutta l’estate – 2 giugno e ferragosto compresi – i centri commerciali potranno tornare ad aprire senza limitazioni, con il solo divieto di somministrazione di cibo e bevande al chiuso, almeno fino al 1 giugno.

La riapertura dei centri commerciali è stata inserita dal governo nell’ambito del decreto firmato il 18 maggio, lo stesso che ha accorciato l’orario di coprifuoco (attualmente alle 23) e che ha fissato altre riaperture. Per esempio, lunedì 24 maggio, riapriranno le palestre. E dal primo giugno, appunto, bar e ristoranti (anche all’interno dei centri commerciali) potranno avere clienti anche al chiuso.