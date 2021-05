Primavera: il Genoa KO con la Juventus vede allontanarsi i playoff

Genova. Sconfitta in trasferta per il Genoa primavera, che sabato 22 maggio ha affrontato i pari età della Juventus; dopo il 5-3 casalingo contro l’Empoli, i rossoblù hanno ceduto per 2-0 contro i bianconeri.

Chiappino ha mandato in campo Agostino, Gjini, Piccardo, Serpe, Sadiku, Delle Piane, Maglione, Besaggio, Zaccone, Conti, Della Pietra, mentre Bonatti schiera Garofani; Leo, Nzouango, Riccio, Turicchia; Barrenechea, Omic; Soule, Miretti, Sekulov; Chibozo.

I bianconeri partono in avanti, rendendosi subito pericolosa. La prima vera occasione giunge al 24′ con Chibozo, che però calcia debolmente davanti ad Agostino. Dieci minuti dopo è il Genoa a rendersi pericoloso, con Maglione che colpisce la traversa dal limite dell’area. Ma la Juventus passa comunque al 41′: Soule sblocca il risultato su punizione, insaccando da venticinque metri.

Nel secondo tempo il Genoa cerca di riportare in parità il match: Serpe e Delle Piane provano a impegnare Garofani, ma senza esiti rilevanti. Della Pietra trova l’esterno della rete a mezz’ora dalla fine, ma la Juventus rimane in vantaggio. La Juve risponde con Sekulov, che spara alto; poco dopo prima Garofani neutralizza a Zaccone, poi manda in angolo un bel tocco di Delle Piane. Al 90′, però, la Juventus raddoppia, spegnendo ogni ulteriore possibilità: Minetti scatta in un bel contropiede e insacca alle spalle di Agostino.

In classifica ora i rossoblù sono in decima posizione, con 32 punti; la sfida con il Torino di mercoledì pomeriggio sarà un passaggio determinante per riaprire la corsa per i playoff. Per i granata, però, la sfida sarà fondamentale per puntare alla salvezza. Domani le due squadre si giocano un pezzo della stagione.