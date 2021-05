Premio Zoni: il bando che premia ricerche e inchieste sulle “economie di giustizia”

Attualmente esiste un bando dedicato a privati e associazioni che intendono elaborare progetti di ricerca, letterari o artistici e inchieste giornalistiche. Per coloro i quali desiderano sperimentare e approfondire il tema delle “economie di giustizia”, infatti, è stato istituito un premio in memoria di Graziano Zoni, che è stato presidente di diverse associazioni che si occupano di cooperazione internazionale e solidarietà.

Questo premio ha l’obiettivo di sensibilizzare riguardo l’importanza della responsabilità delle scelte economiche che si effettuano in ambito sociale e politico. Questo premio è dedicato a singoli, gruppi e organizzazioni no profit, con particolare attenzione ai giovani e alle piccole organizzazioni, e sono stati messi a disposizione 4500 euro per sostenere i progetti più meritevoli.

Per sapere di più su come presentare la domanda per questo bando, in scadenza il 21 giugno 2021, è sufficiente richiedere una consulenza gratuita sul sito www.incentiviitalia.com e nella sezione Contatti.