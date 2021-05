Genova. Dopo una lunga serie di interdizioni e riaperture, questa volta il pontile di legno della Fascia di Rispetto di Pra’ chiude per sempre. Per rinascere da zero: da lunedì prossimo, infatti, partiranno i cantieri per la demolizione e la ricostruzione del passaggio.

Una storia tormentata quella del vecchio pontile, che a memoria d’uomo e di abitanti della delegazione ha sempre alternato momenti di apertura e transenne improvvise dovute ad assestamenti strutturali e parti pericolanti.

Ma le transenne che ieri sera hanno di fatto chiuso il passaggio della parte a mare del percorso della fascia di rispetto, questa volta portano buone notizie. “Finalmente i lavori serviranno a cambiare tutta la struttura – conferma il presidente del Municipio IX Ponente Chiarotti – ci sarà un nuovo impalcato e i problemi dovrebbero essere risolti per sempre”.

Le tempistiche ancora non sono note, potrebbe volerci qualche mese tra demolizione e ricostruzione, per un intervento finanziato dall’accordo quadro e che ammonta a circa 300 mila euro. Un intervento atteso che chiude col passato, un passato che non mancherà a nessuno.