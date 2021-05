Polveri pericolose e mancata pulizia delle banchine, sciopero e presidio al terminal Rinfuse del porto di Genova

Genova, E’ in corso dalle 6 di stamani lo sciopero dei dipendenti del Terminal Rinfuse del Porto di Genova.

Nell’incontro che si è svolto il 3 maggio in autorità portuale Mar Ligure Occidentale, “l’azienda non ha dato risposte soddisfacenti sui temi della sicurezza” spiegano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti che sottolineano in particolare “le problematiche connesse alla

movimentazione e stoccaggio dell’ossido di Waelz, residuo delle lavorazioni siderurgiche, la mancanza di investimenti dedicati all’ammodernamento dei mezzi, la pulizia delle banchine”.

I sindacati ricordano come “gli interventi della ASL abbiamo evidenziato criticità dovute alla polverosità delle calate e considerato insufficienti le macchine spazzatrici ad oggi in funzione”.

Lo sciopero si protrarrà fino a domani mattina alle 6.