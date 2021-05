Pieno di preferenze alle Europee ma senza tessera di partito, ora Angelica Radicchi si iscrive al Pd per sostenere D’Angelo

Genova. Nel 2019, neppure trentenne, con una campagna elettorale giocata quasi tutta sui social network e con incontri pubblici e da (quasi) perfetta sconosciuta fece il pieno di preferenze anche se non venne eletta. Angelica Radicchi correva nel Pd ma al Pd non aveva mai voluto iscriversi. Non si era iscritta neppure per presentarsi in lista alle ultime regionali.

Per convincere Angelica Radicchi c’è voluto il manifesto programmatico “Il coraggio di Cambiare”, proposto dal vicesegretario provinciale Simone D’Angelo, e sottoscritto da molti esponenti del partito, per sostenere la propria candidatura da segretario al prossimo congresso provinciale.

“Ebbene sì, da ieri sono ufficialmente iscritta al Partito Democratico – scrive in un post su Facebook – scelta rimuginata a lungo, ma compiuta con convinzione per diverse ragioni; in primo luogo, per una grande riconoscenza nei confronti di una comunità di persone che mi ha accolta e sostenuta in questi anni. Nei circoli ho trovato la parte più sana, idealista e appassionata di questo partito”.

“Dall’altra parte, la mia decisione è stata dettata dall’adesione formale a un progetto che si pone come obiettivo il superamento di sterili logiche correntizie che a lungo mi hanno resa esitante nel formalizzare il mio impegno. Nella candidatura di Simone D’Angelo e nel suo manifesto, che pone al centro la lotta alle disuguaglianze e lo sviluppo di un modello ambientale e sociale sostenibile, rivedo la mia visione di futuro. Non solo di società, ma di partito”.

“Ho sempre pensato che prendere la tessera di un partito politico non fosse un atto da compiere con superficialità – continua – ho fatto questa scelta perché credo in questa comunità e perché credo nel progetto di partito che Simone, con tante e tanti, sta portando avanti da tempo e che oggi, finalmente, trova un luogo per essere discusso”.