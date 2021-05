Piazza Corvetto, scoppia un petardo e Laila si rifugia sul blindato della polizia

Genova. Curioso episodio questo pomeriggio in piazza Corvetto nell’ambito della manifestazione di Genova antifascista per ricordare i fatti del 23 maggio 2019 e il processo che comincerà a ottobre contro 45 manifestanti.

I botti, si sa, non piacciono agli amici a quattro zampe che spesso accompagnano i loro padroni a manifestazioni e cortei e Laila, meticcio di piccola taglia, sciolto dal guinzaglio poco prima e lasciato libero di girare in piazza, si è spaventato parecchio allo scoppio di un grosso petardo e da piazza Corvetto è fuggito in via Roma attraversando la strada e trovando un rifugio sicuro sul blindato della polizia posizionato davanti alla Prefettura.

A quel punto, superato lo sgomento iniziale, i poliziotti agli ordini del primo dirigente Maria Teresa Canessa, hanno avviato le ricerche del o della proprietaria utilizzando anche i canali social.

Dopo circa un’ora, una giovane coppia di Roma, arrivata apposta per la manifestazione genovese, ha ritrovato la loro cagnolina.