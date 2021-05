Piazza Cavour, sale sul bus dalla porta sbagliata e litiga con l’autista: denunciato

Genova. È salito dalla porta riservata alla discesa, e quando l’autista l’ha redarguito lui ha ingaggiato una furiosa lite faccia a faccia, facendo perdere tempo a tutti i passeggeri. Per questo un uomo di 41 anni, tunisino, ieri è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

È successo nel primo pomeriggio alla fermata di piazza Cavour in direzione Levante. Quando è arrivato il bus della linea 13, l’uomo è salito dal centro anziché dalla porta posteriore. Il conducente lo ha rimproverato ad alta voce, ma nonostante fosse in torto il passeggero ha iniziato a controbattere.

Ne è venuta fuori un’animata discussione che è proseguita per diversi minuti, finché non è intervenuta sul posto la polizia. Gli uomini delle volanti hanno sentito le parti in causa e, visto che non c’era stata alcuna aggressione, hanno deciso di denunciare a piede libero il 41enne per interruzione di pubblico servizio.

Al termine dell’episodio il bus ha ripreso la sua corsa, nonostante il forte ritardo accumulato.