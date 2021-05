Piaggio Aero, Uilm: “Non abbiamo bisogno di passerelle ma di fatti concreti”

Genova. “La visita, che si terrà lunedì 10 maggio, del Ministro Orlando nello stabilimento Piaggio, non diventi una inutile passerella, non ne abbiamo bisogno. L’incontro con le RSU può essere utile, e questo lo auspichiamo, nella direzione di accelerare l’iter della cessione Piaggio.

Lo scrive in un comunicato stampa Antonio Apa, Segretario Generale Uilm Genova “Abbiamo già perso 9 mesi per avviare la procedura di vendita, un tempo troppo lungo, e dovendo fare anche i conti anche con la pandemia, ha fatto sì che si sono allontanati altri possibili acquirenti che potevano partecipare alla gara”.

“Orlando sa benissimo che il volume di ordini acquisito da Piaggio sia sulla parte velivolistica che sua parte motoristica, facevano parte del famoso pacchetto dei 760 milioni nel quale era incluso anche lo sviluppo del P1HH. Su questo aspetto è stato svolto tutto l’iter legislativo sia da parte delle Commissioni, sia dal Ministero della Difesa e sia dal Mise, nonostante tutto sia in regola, ancora non sono stati erogati i 160 milioni per lo sviluppo del drone. Pertanto ci aspettiamo dal Ministro, rassicurazioni ai lavoratori e alle OO.SS. per lo sblocco delle risorse del P1HH e l’accelerazione del percorso di vendita che non può essere ulteriormente frenato dalla burocrazia, nonostante l’ottimo lavoro svolto fin qui dal Commissario”.

“Inoltre vorrei ricordare al Ministro – conclude la nota – che siamo in attesa, da oltre due mesi, di una convocazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti per discutere le prospettive dell’azienda, sarebbe utile un suo intervento rapido sul Mise per accelerare l’incontro da noi richiesto. Incontro per il quale chiederemo al Ministro Giorgetti di convocare rapidamente il possibile acquirente, al quale vanno posti ritorni positivi in merito a un serio piano industriale, rilancio degli asset della Piaggio, garanzia occupazionale. Insomma tutte quelle tutele a garanzia dei lavoratori. Ecco questo mi aspetto dalla visita del Ministro Orlando, che si faccia carico di tutte queste questioni”.