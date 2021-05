Donna investita da un treno alla stazione di Quinto: sospeso il traffico ferroviario

Genova. Traffico sospeso per la linea ferroviaria La Spezia – Genova per l’investimento non mortale di una persona. Si tratta di una donna di circa 50 anni. E’ successo intorno alle 18.20.

La donna è rimasta incastrata da la banchina e i binari. Secondo quanto appreso sarebbe quasi illesa e avrebbe riportato solo qualche escoriazione.

Non è escluso il tentativo di suicidio. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Già molti i treni direttamente coinvolti:

• RV 3278 La Spezia Centrale (17:50) – Genova Brignole (19:15)

• RV 3281 Genova Brignole (18:48) – La Spezia Centrale (20:17)

• RV 3283/3284 Genova Brignole (19:30) – Parma (23:10)

• R 12431 Savona (17:10) – La Spezia Centrale (20:45)

• R 22863 Genova Voltri (17:26) – Genova Nervi (18:23)

• R 12430 Sestri Levante (17:32) – Savona (19:50)

• R 12437 Savona (17:40) – Sestri Levante (20:13)

• R 12438 Sestri Levante (17:47) – Savona (20:20)

• R 22865 Genova Voltri (17:56) – Genova Nervi (18:48)

• R 12441 Savona (18:05) – Sestri Levante (20:28)

• R 22867 Genova Voltri (18:26) – Genova Nervi (19:23)

• R 12440 Sestri Levante (18:32) – Savona (20:50)

• R 22868 Genova Nervi (18:37) – Genova Voltri (19:34)

• R 12446 Sestri Levante (18:47) – Savona (21:20)

• R 22869 Genova Voltri (18:56) – Genova Nervi (19:53)

• R 22870 Genova Nervi (19:07) – Genova Voltri (20:04)

• R 22872 Genova Nervi (19:37) – Genova Voltri (20:34)