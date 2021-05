Per la Sport Favale 07 un fine settimana a tutto campo

Sport Favale 07 a tutto campo in questo fine settimana. La scuderia “fontanina” sarà, infatti, impegnata al Rally del Taro in provincia di Parma, alla cronoscalata Verzegnis – Sella Chianzutan in Friuli ed allo Slalom Città di Loceri in Sardegna.

Rally del Taro – Il sodalizio di Favale di Malvaro sarà presente nella gara valida per l’International Rally Cup (IRCup) con Roberto Gamba e Veronica Lertora (Fiat Panda classe RS 1400) mentre Federico Demartini e Simone Cuneo (Peugeot 106 classe A5) s’impegneranno nella gara nazionale. Nella quale sarà in lizza anche Nicole Arata, co-pilota della scuderia, che affronterà la sua “gara di casa” in coppia con il chiavarese Andrea Peirano (Peugeot 106 – A5).

Verzegnis – Sella Chianzutan – In provincia di Udine, nella cronoscalata valida quale secondo atto del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna), a difendere i colori della Sport Favale 07 ci sarà il genovese Andrea Drago, che affronterà l’impegno, per lui il secondo della stagione, al volante della sua vettura Sport Erberth R3 di Classe CN 1600.

Slalom Città di Loceri – Valido per la Coppa di Zona 2, l’appuntamento tra i “birilli” in provincia di Nuoro vedrà in lizza tre portacolori della Sport Favale 07: il genovese Paolo Bordo (Renault Clio Rs – Classe S6) ed i fratelli Cipolla, Fabio (Fiat 500 – S7) e Marco (Fiat Panda – N1400).