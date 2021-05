Pegli: le scalinate di via Vianson diventino pubbliche, la mozione mette d’accordo Italia Viva e Lega

Genova. Approvata all’unanimità ieri dal consiglio comunale la mozione presentata dal gruppo di Italia Viva e da due consiglieri della Lega, Lorella Fontana e Davide Rossi, sull’acquisizione al pubblico patrimonio delle scalinate e di un tratto di strada che collegano la via Camillo Vianson con la viabilità contigua e limitrofa, a Pegli.

Ne è stato relatore il capogruppo di Italia Viva Mauro Avvenente, che ha sottolineato come sia importante prendere atto di una situazione di fatto e cioè che le scalinate che collegano via Vianson a via Vespucci, via Rexello e Viale alla Pineta, siano erroneamente definite private perché in realtà collegano tra di loro strade pubbliche, oltre addirittura al capolinea a monte della linea Amt 93.

La strada di soli trenta metri che collega via Vianson e via Rexello è l’unica strada di accesso possibile non solo per i mezzi privati ma anche per quelli di Aster, Amiu e vigili del fuoco, pubbliche assistenze eccetera, nonché per tutti i soggetti gestori delle utenze pubbliche.

Ragioni per cui viene considerato giusto sanare una situazione definita paradossale e quindi prendere atto del palese e manifesto interesse pubblico dell’operazione proposta.

L’assessore Stefano Garassino ha espresso il parere favorevole della giunta ad avviare la procedura, a patto che sia seguita la procedura corretta e cioè che i residenti si dichiarino disposti a compartecipare alla perizia di Aster e ai costi di manutenzione iniziale, laddove necessaria, almeno al 50 per cento, come richiesto dal regolamento comunale per i tratti presi in esame che insistono su sedimi privati e sono classificati vicinali.