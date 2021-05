Pegli, i lavori sul sovrappasso De Nicolay rinviati a settembre: in estate interruzioni sulla ferrovia

Genova. Dopo la lunga gestazione dei lavori al sovrappasso ferroviario di via Martiri della Libertà a Pegli si prospettano ritardi sul cronoprogramma per il “fratello” di via De Nicolay. Siamo a Pegli, nel ponente genovese, dove la viabilità di quartiere da tempo deve fare i conto con alcuni lavori di ammodernamento della linea ferroviaria.

Lo stato dell’arte sul viadotto De Nicolay, in particolare, si è trovato al centro di un’interrogazione a risposta rapida presentata in consiglio comunale da Mauro Avvenente, consigliere di Italia Viva. Che ha chiesto alla giunta “quali sono i tempi e le modalità dell’intervento relativi alla manutenzione del ponte FS di via De Nicolay in Genova Pegli, visto che i lavori sono finiti da diverso tempo e l’area è stata sgomberata da ogni attrezzatura”.

La risposta è arrivata dall’assessore alla Mobilità Matteo Campora: “Sulla questione abbiamo interpellato Rfi che ci ha risposto che lo slittamento dei lavori è da attribuirsi alla saturazione della capacità del traffico ferroviario sulla linea Voltri-Sampierdarena in seguito a interventi importanti in altre Regioni. Nel passato mese di aprile sono iniziate le attività propedeutiche alla realizzazione di questi lavori e saranno completate nel mese di maggio 2021″.

Campora aggiunge che: “L’inizio di tale attività è stata subordinata al termine delle lavorazioni connesse al viadotto di via Pionieri Aviatori d’Italia, poiché nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 dovranno svolgersi attività improcrastinabili per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario sulla linea Genova Ovada e, di fatto, questi lavori precludono l’interruzione della circolazione della tratta Voltri- Sampierdarena“.

Di conseguenza – precisa la giunta – gli interventi riferiti al sovrappasso di via De Nicolay saranno riprogrammati a partire dal mese di settembre 2021.

Avvenente ha sollevato anche la questione circa l’utilizzo di un ex posteggio nell’area attigua alla stazione Fs di Genova Pegli. Si tratta di una superficie molto grande, che era stata area di cantiere per il rifacimento del ponte FS di via Martiri della Libertà e che sarebbe utilissima al quartiere.

L’area, ha spiegato l’assessore, è di proprietà di “Sistemi Urbani”, società di sviluppo del patrimonio immobiliare che fa capo a Rfi. In seguito al crollo del ponte Morandi, questa società aveva ceduto in comodato d’uso per due anni quest’area al Comune e, al momento, c’è la disponibilità di “Sistemi Urbani” a venderla oppure, semplicemente, ad affittarla.

“In questo momento sono in corso valutazioni che riguardano non solo questa ma anche altre tre aree presenti in città, in modo da portare avanti una trattativa complessiva per l’acquisto. Ritengo, comunque, che questa sia una area strategica e importante per il quartiere che potrebbe essere utilizzata in vario modo ma, sicuramente, la modalità più semplice è quella di utilizzarla come parcheggio”, ha sottolineato la giunta.