Pegli, colonna di fumo dalla spiaggia: incendio distrugge due barche

Genova. Una densa colonna di fumo proveniente dalla spiaggia questa mattina ha dato il buon giorno ai cittadini di Pegli, che abitano o passavano sul lungomare.

A generarla un piccolo incendio di due imbarcazioni “parcheggiate” sulla arena: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che con un’autobotte hanno domato le fiamme in pochi minuti per poi bonificare l’area.

Ancora da capire le cause del rogo: le due barche non erano in funzione e sono andate completamente distrutte, non sono escluse le ipotesi di incendio doloso. Non si registrano feriti o intossicati

(Video di Yleana Leonardi)