Pd verso il congresso provinciale, Romeo incassa anche l’endorsement di Base Riformista

Genova. Era un’ipotesi, ora è una certezza. Anche Base Riformista ha annunciato il proprio sostegno a Federico Romeo, 29 anni, già presidente del municipio Valpolcevera, come candidato alla segreteria provinciale genovese del Partito Democratico. Un ruolo di primaria importanza in vista anche delle elezioni comunali del 2022 in cui il centrosinistra sarà impegnato nella difficile missione di scalfire alle urne l’alto gradimento dell’attuale sindaco Marco Bucci. Come noto, Romeo se la vedrà, al prossimo congresso provinciale, contro Simone D’Angelo, 33 anni, vicesegretario genovese e responsabile organizzativo cittadino del partito.

“In questi giorni nel gruppo degli amministratori, degli eletti e dei simpatizzanti di Base Riformista si è aperta una discussione sul Congresso del Pd Genovese che ci ha portato a sostenere con entusiasmo e convinzione la candidatura alla segreteria provinciale di Federico Romeo”, si legge in una nota di Base Riformista Genova.

Tra gli esponenti principali di Base Riformista a Genova il consigliere regionale Pippo Rossetti, la consigliera comunale Cristina Lodi, e che è anche presidente dell’assemblea del Pd. Una componente moderata e vicina al mondo cattolico che, seppure meno rappresentativa rispetto a un tempo, resta molto forte nell’ambito del Pd locale.

Tenendo conto che su Romeo stanno convergendo i voti anche della cosiddetta corrente degli amministratori (sindaci ed ex sindaci mossi in particolare dal consigliere regionale Armando Sanna), dell’area +Dem, di alcuni lettiani e di figure come quelle dell’ex segretario Giovanni Lunardon e Lorenzo Basso, da un punto di vista puramente matematico i giochi sembrerebbero fatti. Al momento per Simone D’Angelo sono schierati apertamente gli orlandiani e zingarettiani e sia parte della vecchia guardia del Pd sia dei Giovani Democratici. Il congresso dovrebbe svolgersi a luglio e non avverrà attraverso primarie aperte.

“Una scelta che viene da lontano avendo sempre creduto in un partito moderno, né liquido né solido –

continua la nota di Base Riformista – ma bene organizzato al suo interno e capace di aprirsi alla città rimanendo in costante relazione con i diversi mondi che ne animano la vita sociale, economica lavorativa e culturale. Un partito in cui i circoli e gli iscritti siano propulsori di idee e presenza, non rivolti agli equilibri interni, ma proiettati nelle dinamiche e nel dibattito che riguarda i problemi e il futuro di Genova“.

“Abbiamo bisogno di una linea programmatica innovativa e di un vero coinvolgimento partecipato dei circoli, per ripartire con un orizzonte “del fare” riformatore e moderno di cui Romeo, giovane e capace presidente di uno dei Municipi che ha dovuto misurarsi con enormi difficoltà, ne è evidente interprete. Siamo consapevoli che oggi si possono modificare le scelte politiche che anche recentemente – malgrado noi – hanno determinato i nostri insuccessi e l’allontanamento dell’elettorato riformista dal Pd, ciò in coerenza anche con le posizioni progressiste promosse da Base Riformista sul piano nazionale“, prosegue Base Riformista.

“Collaboreremo con Federico Romeo, mettendo a disposizione l’esperienza e le idee dei nostri amministratori e della nostra gente. Convinti che il Pd rappresenti il punto di partenza per costruire l’alternativa all’attuale governo cittadino di centro destra e sia la sede in cui circoli, eletti, associazioni, enti intermedi, cittadini possano mettere a fattore comune competenze, passione, valori comuni. La forza del Pd sta nel suo pluralismo e nella capacità di fare sintesi, ed è fondamento delle nostro impegno civico e politico. Per tornare a vincere“, conclude la nota.