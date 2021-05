Patto per il turismo, la Uiltucs Liguria: “Ora mettere mano al problema delle infrastrutture”

Genova. “La Uiltucs della Liguria esprime forte soddisfazione per il rinnovato patto per il turismo che crediamo possa essere da stimolo per un’occupazione che, nei due anni precedenti, ha dato l’opportunità a circa tremila persone”. Lo dichiara Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria.

“Il patto – aggiunge – è un piccolo passo in un panorama più complesso: bisogna mettere mano ai problemi legati alla viabilità e alle infrastrutture per rilanciare il settore”.

“L’appello è alle istituzioni – conclude – occorre creare le condizioni per un turismo più stabile e di qualità”.