Passa la delibera sull’Ex Mira Lanza, Pd: “L’unica certezza è che ci sarà un supermercato”

Genova. Oggi, come previsto, il consiglio comunale ha votato l’aggiornamento al piano urbanistico per l’area ex Mira Lanza, proposto dalla giunta Bucci. Il Pd torna all’attacco sul tema.

“L’aggiornamento è stato votato senza che si sia potuto esaminare alcun progetto, senza certezza di cosa verrà costruito davvero nel cuore della Val Polcevera. Nonostante le iniziali rassicurazioni dell’Assessore Garassino che aveva escluso nuovi punti vendita della grande distribuzione, l’aggiornamento al PUC consentirà l’insediamento di un supermercato di 1.500 mq”.

“Un supermercato, come in tutte le trasformazioni urbanistiche di questa amministrazione: dal Palasport a Hennebique, dall’ex Mercato di Corso Sardegna all’ex Mercato del Pesce di Cavour, dalla nuova piscina di Nervi all’Esselunga di San Benigno, dallo Champagnat ai campi sportivi salesiani di Via Carrara, per arrivare alla rotonda di Carignano”, si legge nella nota.

“Cos’altro sarà realizzato all’ex Mira Lanza è un mistero: si parla di industria e artigianato, logistica produttiva, uffici, strutture alberghiere, servizi al cittadino. Ma l’unica certezza, per ora, è il supermercato”, continuano dal Pd.

“Abbiamo espresso voto contrario, anche alla luce del mancato accoglimento dei nostri emendamenti che chiedevano di limitare le dimensioni della grande distribuzione e di consentire il solo trasferimento di licenza esistente. Si è persa la grande occasione di condividere con il territorio, con il Municipio, con i commercianti e i residenti, la pianificazione della rinascita di un’area vitale per la Val Polcevera”, concludono dal gruppo Pd al Comune di Genova.