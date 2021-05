Pallavolo, una super PSA Olympia corsara a Biella

Genova. Non smette di stupire la matricola PSA Olympia in questo campionato di Serie B1: superato il Volley Parella Torino, primo ostacolo in questo percorso dei playoff per la promozione in A2, le leonesse di coach Zanoni hanno la meglio in tre set, in poco più di un’ora di gioco, nella semifinale d’andata sull’ostico campo della Prochimica Virtus Biella.

Al PalaSarselli le gialloblù scendono in campo con grande determinazione e concentrazione, senza subire la pressione di una partita così importante. Il vantaggio sulla Virtus Biella si fa sin da subito importante per la PSA Olympia che riesce a gestire sino al 15-25 del primo set. Il parziale successivo sembra lo stesso copione del primo, se non per qualche errore di troppo delle leonesse, ma alla fine il set è vinto 19-25. Il terzo parziale è sostanzialmente il set più combattuto dell’intera partita, però sono ancora una volta le ragazze allenate da Zanoni ad avere la meglio e a chiudere 21-25 aggiudicandosi l’intera posta in palio per questa gara 1.

La PSA Olympia quindi si aggiudica questo primo round delle semifinali e, in virtù di questo successo in tre set, nella gara di ritorno servirà vincere almeno due set per staccare il pass per la finale.

Soddisfatto della prestazione, ma con i piedi per terra coach Matteo Zanoni: “Sono contento, godiamoci questo momento, ma dobbiamo mantenere a freno gli entusiasmi, c’è la partita di ritorno. Godiamoci il momento, ma la testa sarà subito rivolta subito a gara 2 del Figoi”.

Euforico il patron Giorgio Parodi: “Stiamo vivendo una favola, siamo a un passo dalle finali per la A2, un traguardo storico per la pallavolo ligure. Siamo veramente una squadra tosta, e brave le mie ragazze assieme a tutto lo staff. Avanti con il sogno”.

Ora piedi per terra e subito testa alla sfida di ritorno del PalaFigoi di domenica 6 giugno, ore 18, con diretta streaming sulla pagina Facebook Olympia PGP Volley Voltri.