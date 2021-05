Pallavolo: Paolo Porro convocato per il raduno della Nazionale Under 21

Genova. Inizia il lavoro della nazionale Under 21 maschile in vista dei campionati mondiali di categoria che si svolgeranno in Italia e Bulgaria dal 22 settembre al 3 di ottobre. Su segnalazione del direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili Julio Velasco, sono stati convocati sedici atleti, fra cui il palleggiatore genovese Paolo Porro, per un collegiale che si svolgerà a Caorle, in Veneto, dal 17 maggio al 2 giugno.

Questa la lista degli atleti convocati: Paolo Porro (Colombo Volley Genova), Tommaso Rinaldi (Modena Volley), Leonardo Ferrato, Andrea Schiro, Mattia Gottardo (Kione Padova), Alberto Pol (Trentino Volley), Tommaso Stefani (Porto Robur Costa Ravenna), Alessandro Giannotti (Libertas Cantù), Rok Jeroncic (Calcit Kamiq Lubiana), Magalini Giulio (NBV Verona), Davide Russo (Volley 78 Lagonegro), Damiano Catania (Volley Cuneo), Francesco Turri Prosperi (Lupi Santa Croce), Nicola Cianciotta (Pag Volley Taviano), Victorio Ceban (4 Torri Ferrara).

Gli azzurrini Cianciotta, Schiro, Gottardo e Ceban si aggregheranno al resto della squadra nelle prossime settimane.