Nuovo creamatorio a Staglieno, la Val Bisagno dice no al progetto del Comune di Genova

Genova. Comitati di residenti e cittadini, municipio, associazioni ambientaliste, opposizioni: è unanime la contrarietà degli auditi oggi in commissione consiliare in Comune a Genova per discutere il progetto di realizzazione di un nuovo impianto crematorio nel cimitero di Staglieno, in Val Bisagno. Progetto ritenuto strategico dall’amministrazione comunale.

La struttura, che verrà realizzata in project financing, è considerata dal territorio l’ennesima servitù dopo quelle dell’impianto Amiu della Volpara, della rimessa Amt, del fangodotto, del sito di stoccaggio Ricupoil e il forno crematorio già esistente ma anche un rischio per l’ambiente in termini sia paesaggistici sia di inquinamento vista la vicinanza con il parco delle mura cittadino.

L’assessore alla Salute Massimo Nicolò ha confermato il parere già espresso dalla giunta il 25 marzo scorso: “Il Comune considera la costruzione di un ulteriore forno crematorio strategica per la città, le cremazioni sono aumentate enormemente, abbiamo individuato come area per la costruzione quella di Staglieno in una sede abbondantemente lontana da abitazioni, inoltre le tecnologie sono le pù avanzate in modo da rendere sicuro il controllo dei fumi”.

Il progetto proposto dai privati (composto dall’associazione temporanea di imprese formata da Crezza srl (SO), Tempio Crematorio Lombardo srl e Schena Servizi srl ) all’amministrazione e il cui studio di fattibilità economica deve essere invece ancora approvato per essere messo a gara prevede, in realtà, la costruzione di due nuovi forni in un solo impianto, con la possibilità di un terzo forno dopo quattro anni di attività. Sarà in grado di cremare 4.500 salme l’anno, aggiungendosi alle 600 annue cremate dall’esistente forno gestito da Socrem.

In base al project financing il Comune affiderebbe la struttura ai privati in concessione per 23 anni in cambio del 10% dei ricavi provenienti dalle cremazioni (circa 2,2 milioni all’anno), alla fine di quel periodo l’impianto tornerebbe in mano pubblica per una gestione diretta o per una nuova concessione. “In tutta la città non c’è altro posto che la Media Valbisagno per realizzare un nuovo forno?” si chiede Gabriella Rabagliati, portavoce del comitato delle Banchelle. Per Giuseppe Siggia, presidente comitato Salute Ambiente Val Bisagno si tratta “dell’ennesima promessa non mantenuta, per una vallata che aspetta da anni la dismissione del centro di trattamento rifiuti”. Nelle scorse settimane anche il municipio Media Val Bisagno aveva dato parere negativo al progetto. “Siamo di fronte all’ennesima decisione del Comune presa senza alcuna condivisione o confronto con il territorio”, commenta il capogruppo Pd Alessandro Terrile.