Nuovi film in arrivo per il regista genovese Alberto Bogo

Genova. Torna al lavoro il regista genovese Alberto Bogo con ben 2 progetti che stanno vivendo diverse fasi di sviluppo. I nuovi film dell’autore di Extreme Jukebox e Terror Take Away, saranno sempre dei thriller – horror, sebbene un pò diversi fra loro e rispetto ai due film che li hanno preceduti.

Il primo è Calendar Killer, un thriller urbano ambientato nel mondo della moda. Proprio di questo progetto potrete trovare il link al trailer.

Presentato in anteprima sul canale Instagram di Ore d’Orrore, dove Bogo tiene due rubriche molto seguite intitolate “A TUTTO BOGO” e “HORROR SOUND”, il film è attualmente in cerca di un produttore.

Questo trailer è stato realizzato grazie alla collaborazione con Warp Video del regista e videomaker Brace Beltempo.

Il secondo progetto che Bogo inizierà a girare questa estate, è provvisoriamente intitolato Horror Lockdown e sarà prodotto da Andrea Lionetti (anche sceneggiatore come in Calendar Killer) ed Alessandro Sbabo, performer ed effettista. Il film sarà un horror ad episodi, genere con il quale Bogo voleva confrontarsi da tempo.

Bogo definisce questo film come “il suo modo personale di elaborare il lockdown”. Il film sarà composto da 5 segmenti differenti, e lo stile si muoverà dall’horror, per spostarsi verso il grottesco ed il thriller. Attualmente Bogo sta terminando la fase di casting.

Intanto, il regista, festeggia l’uscita Statunitense del suo Terror Take Away, per l’occasione intitolato “Deadly Delivery”: il film è addirittura stato doppiato in Inglese dai distributori della SRS Cinema, che hanno puntato forte sul regista Ligure. L’uscita Americana è prevista per l’8 Giugno ed il film sarà edito anche in VHS!

POTETE TROVARE BOGO SU

www.albertobogocreativecoach.com

https://www.instagram.com/abogo_registacreativecoach/