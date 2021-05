Genova. Ancora una medaglia d’oro per Francesco Bocciardo nei campionati europei di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo.

Il secondo successo del nuotatore genovese è arrivato nella staffetta 4×50 stile libero insieme ad Arjola Trimi, Monica Boggioni e Federico Bicelli. Gli azzurri sono arrivati primi con un tempo di 2’22″99 davanti ad Ucraina (2’28″95) e Russia (2’38″40).

Si tratta della seconda medaglia d’oro per l’atleta genovese dopo quello conquistato nei 50 metri stile libero. Per lui anche un argento nei 100 metri rana. Per Bocciardo l’europeo non è comunque finito qui: ci sono ancora le gare dei 100 e 200 stile libero.