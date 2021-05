Nomine al Coni, dalla Regione Liguria complimenti al bis di Malagò e all’upgrade di Salis

Genova. “Complimenti e auguri di buon lavoro al neo presidente eletto del Coni Giovanni Malagò, riconfermato alla guida dello sport italiano e alla nostra Silvia Salis, eletta vicepresidente vicario, la più votata in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, dopo l’elezione dei nuovi vertici del Coni.

“La presenza al vertice del Coni dell’ex campionessa italiana del lancio del martello nell’atletica leggera, genovese doc, è motivo di grande orgoglio per la Liguria e siamo certi che il suo impegno sarà fondamentale in questo momento così importante per la ripartenza del mondo dello sport italiano e ligure, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia”, concludono.