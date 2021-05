“No villa Serra ai privati”, sabato mattina al parco manifestazione di lista Crivello e Articolo Uno

Genova. Sabato 22 maggio, alle 10, Articolo Uno e Lista Crivello danno appuntamento a chi vorrà unirsi nella loro battaglia contro l’affidamento ai privati nella gestione del parco di Villa Serra a Comago, nel comune di Sant’Olcese.

“Il sindaco Bucci ha deciso di affidare a privati la gestione di Villa Serra, la villa e il parco della Valpolcevera, che costituiscono un patrimonio storico, artistico e naturalistico unico – ricordano in una nota – i comuni di Sant’Olcese e Serra Riccò, che ne condividono la proprietà, si sono astenuti, così come i loro rappresentanti nel Consorzio, e uno subito dopo si è dimesso”.

“E’ una scelta sbagliata e compiuta per pregiudizio ideologico – secondo il centrosinistra – per molti anni il consorzio, pubblico, ha gestito direttamente ed egregiamente numerosi investimenti europei, regionali e comunali, la villa si è aperta a una moltitudine di cittadini provenienti da tutta la città e non solo, ai bambini e alle scuole. Tutto ha funzionato bene e i conti erano in ordine, nonostante i prezzi bassi, 3 euro per l’ingresso, un euro per anziani e bambini, per la felicità dei nonni”.

“Poi sono arrivati i nominati da Bucci e hanno prevalso incapacità e sciatteria – si legge nella nota – e allora invece di rimediare si ricorre alla mano salvifica del privato. La foglia di fico è il ricorso ad una gara per cooperative sociali che inseriscano al lavoro persone svantaggiate”.

“Anche la coop di tipo B che si aggiudicasse il servizio, avrà più vincoli economici della gestione pubblica e dovrà fare i conti. Non vorremmo essere facili profeti, ma si rischia di veder alzare i prezzi di accesso, con buona pace del valore sociale della Villa. L’opposizione in Consiglio Comunale di Genova ha espresso la netta contrarietà. Articolo 1 e Lista Crivello, conti alla mano, hanno dimostrato l’infondatezza e la pericolosità della scelta. Continuiamo a batterci per impedirla e invitiamo i cittadini ad unirsi a noi”, concludono da Lista Crivello e Articolo Uno