“No alla celebrazione del colonialismo e del militarismo”, sabato presidio dalla statua di Giorgio Parodi

Genova. Un presidio di protesta intorno alla statua di Giorgio Parodi, per testimoniare la propria contrarietà ad una celebrazione considerata “colonialista e militarista”. Questo l’appuntamento lanciato da “Genova che osa” per sabato 22 alle ore 18 presso al nuovo monumento inaugurato presso le mura delle Capuccine.

“Durante l’invasione coloniale dell’Etiopia l’aviazione fascista usò massicciamente gas chimici per colpire la popolazione civile, scatenare il panico e piegare la resistenza dell’esercito etiope che stava resistendo all’avanzata – si legge nella nota stampa che lancia l’iniziativa – Non possiamo dimenticare la storia, tantomeno rimuovere una delle pagine peggiori del fascismo italiano. Per questo vogliamo ricordare i bombardamenti chimici dell’aeronautica sulla popolazione civile e appendere dei cartelli che riportino quella statua nel giusto contesto: una aggressione razziale e colonialista al popolo etiope. Nulla celebrare, tutto da condannare”.

Gli organizzatori citano il discorso dell’imperatore di Etiopia Hailé Selassié alla Società delle Nazioni nel 1936 in cui denuncia le azioni dell’aviazione italiana e la precisa strategia di conquista attuata dai gerarchi fascisti: “Sugli aereoplani vennero istallati degli irroratori, che potessero spargere su vasti territori una fine e mortale pioggia. Stormi di nove, quindici, diciotto aereoplani si susseguivano in modo che la nebbia che usciva da essi formasse un lenzuolo continuo.Fu così che, dalla fine di gennaio del 1936, soldati, donne, bambini, armenti, fiumi, laghi e campi furono irrorati di questa mortale pioggia. Al fine di sterminare sistematicamente tutte le creature viventi, per avere la completa sicurezza di avvelenare le acque e i pascoli, il Comando italiano fece passare i suoi aerei più e più volte. Questo fu il principale metodo di guerra.”

“Ma la vera raffinatezza nella barbarie consistè nel portare la devastazione e il terrore nella parti più densamente popolate del territorio, nei punti più lontani dalle località di combattimento. Il fine era quello di scatenare il terrore e la morte su una gran parte del territorio abissino.”