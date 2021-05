Next generation Eu, Natale (Pd): “Liguria sia capitale della transizione energetica”

Genova. “Sul nostro territorio ci sono i principali player dell’energia: è solo uno dei tanti temi in campo ma credo che noi, come Regione, dobbiamo sfruttare al meglio questa grande opportunità. Non soltanto per Genova, credo si debba ragionare della Liguria come ‘capitale della transizione energetica’ perché abbiamo le risorse per valorizzare tutto il territorio grazie al Next generation Eu”.

Lo afferma il consigliere regionale del gruppo Partito Democratico – Articolo Uno Davide Natale, presidente della Commissione speciale sul Next Generation Eu nel giorno dell’inizio dei lavori di studio sui progetti.

“Solo gli ordini del giorno già depositati sono una 70ina – sottolinea Natale – altri ne arriveranno nei prossimi giorni, sono decine invece i comuni o le associazioni che hanno già avvertito di voler presentare progetti. Ci aspettiamo centinaia di documenti su altrettanti temi da sviluppare. Sarà un anno di grande lavoro e lo spirito con cui abbiamo iniziato è molto positivo. Ora ci sono 40milioni sul sistema Paese da spendere in 3 anni e noi dobbiamo essere in grado di captare la più grande fetta delle risorse per il nostro territorio”.

Con l’inizio del percorso, l’idea è quella di dividere tutta la produzione di documenti in base alle missioni, facendo una prima scrematura sulle proposte già esistenti.

“Poi c’è la fase di studio e di approfondimento con i vari ministeri – conclude Natale – non sarà facile perché ci sarà una congestione di iniziative ma è fuor di dubbio che noi, come Consiglio, dobbiamo aprire un’interlocuzione per vedere che cosa può veramente arrivare sul nostro territorio, in attesa dei decreti che stabiliranno le ‘regole d’ingaggio’. I commissari hanno inoltre già proposto di avere in audizione gli stakeholder per delineare insieme un progetto complessivo sulla Liguria”.