Nazario Sauro, la protesta dei bimbi in bici per difendere il giardino della scuola

Genova. Grande successo ieri mattina per la manifestazione BicibuSauro dove i bimbi della scuola hanno manifestato a bordo delle loro due ruote per difendere il loro spazio scuola. A partecipare e a supportare la colorata protesta in difesa dello spazio esterno della scuola Nazario Sauro sono arrivati anche Eleonora Mele e Lucas Vega.

“Ringraziamo la super campionessa Eleonora Mele e il super campione Lucas Vega per aver partecipato oggi al BicibuSauro in difesa della nostra scuola. Diciamo in difesa della nostra scuola perché se ad una scuola all’aperto si toglie il giardino dove si svolge l’attività didattica è come togliere i polmoni ad un organismo” dicono su fb i genitori della scuola che ieri hanno anche ricevuto la visita dell’assessore regionale alla formazione Italia Cavo e di quello comunale alla scuola Barbara Grosso.

“Ora e sempre “giù le mani dal nostro giardino” – concludono i genitori – saremo sempre in prima linea per tutelare il diritto dei nostri figli ad avere il loro spazio esterno”