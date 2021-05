Natura selvaggia a Genova: grifone avvistato sulle alture di Pegli

Genova. Un avvistamento raro quanto inaspettato quello che questa mattina è stato reso pubblico da Cristina sul suo canale youtube dedicato alla fotografia naturalista: un grifone di passaggio nei cieli della nostra città, che volteggia regale sulle alture di Pegli.

Il video, condiviso poi sui social, in poche ore ha fatto il giro del web: il grande rapace, che nella sua versione mitologica fa parte dello stemma della nostra città ed è diventato simbolo iconico del Genoa, ha un’apertura alare che sfiora i tre metri ed è capace di grandi migrazioni, anche se non disdegna la vita ‘sedentaria’.

Il grifone è presente in centro asia e in alcune zone del Mediterraneo, come Sardegna, Calabria e Sicilia, ma la Liguria è terra di sosta durante i lunghi viaggi tra alcune località delle alpi e le isole in base alla stagione. Nonostante ciò gli avvistamenti di questo grande uccello sono tanto rari quanto spettacolari.