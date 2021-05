Nasce “Coraggio Italia”, il nuovo partito fondato da Toti e Brugnaro

Roma. “Coraggio Italia, Cambiamo insieme!”. Nello slogan sibillino che accompagna la foto postata dal presidente ligure Giovanni Toti insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro c’è il nome della nuova creatura politica che di fatto è nata oggi pomeriggio dopo un incontro a Roma preceduto da settimane di trattative più o meno segrete. Il nuovo partito si chiamerà Coraggio Italia, nascerà compiutamente entro due mesi e ha l’ambizione di dare origine a gruppi parlamentari autonomi.

La conferenza stampa è stata fissata per domani (giovedì) alle 10.45 a Montecitorio, ma alcuni dettagli sono già trapelati. Oggi all’hotel Eden è stato costituito con atto notarile un comitato promotore di cui fanno parte, oltre a Toti e Brugnaro, i parlamentari Marco Marin (attualmente nel gruppo di Forza Italia) e Gaetano Quagliarello (Cambiamo). Ci saranno due commissioni, una per la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo e una per carta dei valori, programma e codice etico. All’assemblea costituente parteciperanno tutti i parlamentari che hanno dato la propria adesione.

Uno dei primi ad annunciarla è stato il senatore Sandro Biasotti, ex governatore ligure, finora rimasto nelle fila Forza Italia ma da tempo fedele al progetto politico di Toti. “Dopo quasi vent’anni in Forza Italia, ho deciso di aderire al progetto – ha spiegato in una nota -. Non ho nulla da recriminare a Forza Italia avendo avuto tanto ed altrettanto dato. Con Berlusconi ho un rapporto di amicizia e di stima che sono sicuro sia reciproca”.

“Un anno fa – prosegue Biasotti – lo stesso Berlusconi mi chiese di essere l’uomo di punta in Liguria per il nuovo partito Altra Italia condotto dallo stesso Brugnaro, ma poi non se ne fece niente. Sempre Berlusconi poche settimane fa mi aveva chiesto di restare in Forza Italia, puntando su di me in Liguria, ma a onor del vero sarei stato in imbarazzo avendo aiutato Toti e la sua lista anziché Forza Italia ligure. Spero che Coraggio Italia e Forza Italia convergano per occupare quello spazio moderato di centro destra fondamentale per la ripresa e la crescita del nostro Paese”.

Oltre a Biasotti, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, avrebbero aderito anche tutti i senatori di Cambiamo: Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Maria Rosaria Rossi, Raffaele Fantetti, Marinella Pacifico (ex pentastellata) e Massimo Berutti. Per ora, in base al regolamento del Senato, non potrebbero costituire un gruppo autonomo (servono almeno 10 persone).

Alla Camera, invece, i numeri sarebbero più alti e darebbero luogo a un nuovo gruppo. Si parla di 24 deputati tra cui anche 12 ex forzisti: Micaela Biancofiore, Felice D’Ettore, Stefano Mugnai, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Matteo Dall’Osso, Guido Pettarin, Fucsia Fitzgerald Nissoli, Cosimo Sibilia, Maria Teresa Baldini e Raffaele Baratto.

Secondo indiscrezioni emerse negli scorsi giorni ci sarebbe già il simbolo, un cerchio fucsia con la scritta “Coraggio Italia” bordato dal tricolore. Dunque addio all’arancione di Toti ma anche all’azzurro del Pdl e di Forza Italia.