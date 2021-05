Music for peace, raccolta straordinaria di farmaci per l’emergenza Palestina: ecco la lista

Genova. L’associazione Music for Peace ha avviato una raccolta straordinaria di farmaci in vista di missione di emergenza in aiuto alla popolazione civile palestinese stremata dalla guerra.

I farmaci richiesti devono essere portati nella sede dell’associazione entro il 28 maggio, sennò non potranno essere caricati in tempo per la partenza della missione umanitaria.

E’ fondamentale, spiega Music for Peace, che i farmaci siano in confezioni integre e con scadenza da gennaio 2022.

I medicinali richiesti sono i seguenti: ibuprofene, diclofenac, indometacina, celecoxib, paracetamolo, naprossene, ampicillina, amoxicillina, ceftriaxzone, claritromicina, ciprofoxacina, azitromicina, acido tranexamico, ferro, acido folico, vitamina b1+b2+b6 vitamina e, gentamicina.