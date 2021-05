Municipio Medio Levante, mozione di sfiducia per il presidente Vesco: “È scarso e impreparato”

Genova. A quattro anni dall’insediamento della giunta di centrodestra, la minoranza del Municipio Medio Levante presenta una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Francesco Vesco, eletto nel 2017 in quota Forza Italia e passato poi nelle fila di Cambiamo!, accusandolo per la gestione istituzionale ma anche per una “visione politica del territorio” che “è sempre stata balbettante, confusa, opaca”.

L’esito della votazione è piuttosto scontato e Vesco dovrebbe rimanere in sella senza problemi. Ma a riservare una sorpresa potrebbero essere i tre consiglieri rimasti al gruppo di Forza Italia (Giovanna Giardelli, Donatella Pallotta e Luca Rinaldi): la minoranza spera in una loro astensione per indebolire politicamente la posizione di Vesco. Il presidente a quel punto si troverebbe con un margine di soli due voti (12-10).

“In questi quattro anni, e la pandemia non è una scusa, non vi è stata progettazione. Nessuna visione del territorio“, dice Alessandro Morgante, precedente presidente del Municipio e capogruppo del Partito Democratico. “Interventi che dovevano costituire vantaggi per la popolazione e risparmi economici sono fermi da anni e nulla lascia pensare a uno sblocco”.

“Interventi strategici su luoghi delicati come corso Italia sono stati gestiti senza dialogo e confronto. Il verde abbandonato senza programmazione o visione. Su Boccadasse lavori importanti non completati”, rimarca Bianca Vergati di Chiamami Genova, da anni voce dell’ambientalismo genovese.

“Anche nel ruolo di presidente di Consiglio Francesco Vesco ha dato segnali di scarsa preparazione, con istanze presentate dalla minoranza e mai presentate in discussione in consiglio”, sottolinea Edoardo Marangoni, rappresentante della lista civica Noi con Morgante. Il centrosinistra aveva proposto di scindere le due cariche nella riforma dei Municipi, ma la maggioranza a Tursi ha rimandato la proposta al mittente. Sulla stessa linea Enrico Frigerio, esponente del Partito Democratico, che ricorda “come molte mozioni approvate in consiglio siano rimaste lettera morta”.

Marina Daccà, consigliera del Movimento 5 Stelle ed esponente del quartiere di San Martino lamenta “il totale disinteresse del municipio per questo quartiere, con tanti problemi ma nessun intervento significativo”. Il capogruppo pentastellato Alessandro Pierandrei, rincara la dose ricordando come “sul territorio municipale la viabilità, una delega che Francesco Vesco ha voluto mantenere a sé, è stata priva di governo, attenzione, dialogo col territorio, interesse”.

Per Elena Putti, esponente Pd e segretario del circolo di Albaro “la scarsa attenzione ai valori laici e repubblicani derivanti dalla Resistenza, dimostrata dal presidente di Municipio è stato motivo di imbarazzo per se e per il territorio che rappresenta”.

Leonardo Cassinese, di A Sinistra, non può che rilevare come “la sensibilità politica di Francesco Vesco, legata anche a percorsi di correttezza democratica che dovrebbero essere chiari a chiunque sceglie l’impegno politico, si è evidenziata nella sua evidente scarsità”.

“Opacità nell’azione amministrativa, gravi episodi di assenza di terzietà, mancato rispetto del ruolo della minoranza, sono caratteristiche che rendono Francesco Vesco inadatto al ruolo ricoperto”, insiste Gian Carlo Moreschi, appartenente del gruppo misto ma espressione di Italia Viva.

La seduta di Consiglio Municipale di discussione della mozione di sfiducia si terrà con modalità in remoto martedì 25 maggio alle ore 18. Potrà essere seguita in diretta Facebook sul canale del Municipio VIII Medio Levante.