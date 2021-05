Genova. Intervento in mare questo pomeriggio di vigili del fuoco di Multedo con la squadra dei sommozzatori per il soccorso a un windsurfista che non riusciva a rientrare.

L’uomo è stato raggiunto e soccorso perché aveva perso il controllo della vela e il forte vento lo stava trascinando al largo.

Secondo quando appreso il windsurfista sta bene, ma era molto spaventato.