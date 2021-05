Multe T-Red, ricorso al Tar deli consumatori contro il mancato rimborso di chi ha pagato

Genova. Prosegue la battaglia delle associazioni di consumatori liguri insieme al comitato telemultati contro le multe per errata canalizzazione irrogate ai cittadini genovesi con i sistemi di rilevazione semaforica automatica.

Il Comune di Genova, con una delibera di giunta del 18 marzo scorso, accogliendo le lamentele delle associazioni e dei cittadini, ha già riconosciuto le criticità di tali sanzioni, decidendo di annullare i verbali non notificati e quelli ancora impugnabili, cessando di sanzionare le errate canalizzazioni e restituendo i punti tolti dalle patenti.

Ai cittadini che, diligentemente, ricevute le contravvenzioni, le avevano pagate, non è stato invece riconosciuto alcun rimborso. Le associazioni ritengono questa decisione contraria agli stessi principi costituzionali del buon andamento di cui all’ articolo 97 nonché di eguaglianza di cui all’articolo 3 richiamati nella delibera.

Hanno quindi incaricato gli avvocati Federico Passerini e Roberto Damonte dello Studio Damonte di Genova, Govanni Ferrari presidente di Casa del Consumatore e Corrado Mauceri dello studio Mauceri di impugnare la delibera della Gìgiunta davanti al Tar Liguria.

“Si tratta di un atto che riteniamo doveroso e che costituisce il primo passo per ottenere il rimborso delle somme ingiustamente pagate per comportamenti che il Comune stesso ha riconosciuto che non si sarebbero dovuti sanzionare – dichiarano gli avvocati Marco Biso e Giovanni Ferrari di Casa del Consumatore che coordinano questa fase giudiziaria della lotta – per assurdo chi ha buttato nel cestino la multa non dovrà pagare nulla; a chi invece ha diligentemente pagato non viene riconosciuto alcun diritto al rimborso”.

Emanuele Guastavino presidente dell’associazione Consumatori Adoc Genova e Liguria lancia l’appello: “Veniteci a trovare proveremo a fare giustizia” e infine ricorda Furio Truzzi: “Il ricorso al TAR è un atto dovuto sia per rendere uguali tutti i sanzionati ingiustamente puniti, sia per consentire al Comune di Genova di uscire dall’impasse dovuto da norme confliggenti tra loro.”

Cosa possono fare i cittadini multati che hanno già pagato? “Per supportare le iniziative e partecipare al recupero delle somme pagate chiediamo e consigliamo di aderire alle Associazioni dei Consumatori. Si raccomanda a tutti di conservare copia dei verbali ricevuti e la prova dei relativi pagamenti, documenti essenziali per poter chiedere il rimborso quando il Tar si sarà pronunciato sulla illegittimità della delibera, nella sola parte in cui non ha previsto rimborsi, infatti quanto in essa contenuto in materia di restituzione dei punti patente non solo non è contestato ma apprezzato dalle stesse Associazioni dei Consumatori e da tutti i telemultati”, dicono dalle associazioni.