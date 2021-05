Moneglia, scomparsa da cinque giorni la 22enne Skarlyn Henriquez Tavarez

Moneglia. Grande apprensione nel Levante ligure per Milagros Skarlyn Henriquez Tavarez, una ragazza di 22 anni di nazionalità dominicana che da cinque giorni ha fatto perdere le sue tracce. A segnalare la sua scomparsa ieri sera è stata anche la trasmissione Chi l’ha visto? in onda su Rai3.

Skarlyn vive a Moneglia, dove lavora in una gelateria. Il padre l’ha vista l’ultima volta la mattina di domenica 23 maggio verso le 9.30, quando è uscita per andare a lavorare. Ha poi saputo che a causa di un malessere era andata al pronto soccorso di Lavagna, dove è stata vista l’ultima volta. Nel pomeriggio dovrebbe essere stata dimessa ma non ha mai fatto ritorno a casa. Guida un monopattino elettrico che non è stato trovato e il suo cellulare risulta spento.