Molassana, grave incidente dalla rotonda dello scolmatore: uomo in codice rosso al San Martino

Genova. Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio a Molassana, in via Adamoli, all’altezza della nuova rotonda in costruzione per lo scolmatore del Bisagno.

A rimanere coinvolto un uomo che transitava con la sua moto: secondo le prime ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Immediato l’intervento dei medici del 118 che hanno soccorso il ragazzo sul posto per poi trasferirlo in codice rosso al San Martino.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto la sezione infurtunistica della polizia locale che sta facendo i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Un incidente che rischia di inasprire le polemiche per il nuovo assetto della strada, nella quale è sorta la rotonda con un restringimento di carreggiata pensato per convogliare il flusso del traffico, ma che ad oggi sta creando non pochi problemi alla viabilità