Molassana, boato da una fabbrica: bidone con residui chimici fa “saltare” il tappo

Genova. Minuti di tensione e allarme in via Geirato, dove un forte boato proveniente da uno stabilimento industriale ha messo in allarme il quartiere di Molassana.

Per fortuna, però, l’allarme è rientrato dopo pochi minuti: lo scoppio è stato generato da un tappo di un grosso bidone contenente residui chimici che è letteralmente “saltato”, producendo il forte rumore.

In via precauzionale la strada era stata immediatamente chiusa, per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ma il blocco è durato pochi minuti: non si registrano feriti o danni alle cose.